El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y momentos de cielo cubierto. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos, con temperaturas que rondan los 8 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 75% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando los 9 grados a media mañana. El cielo seguirá cubierto, aunque se espera que haya momentos de poco nuboso en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidad hasta las 13:00 horas, lo que sugiere que no se anticipan lluvias significativas en este periodo.

Sin embargo, a partir de la tarde, la situación podría cambiar ligeramente. La probabilidad de precipitación aumenta a un 5% entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque las condiciones seguirán siendo mayormente secas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con un valor estimado de 13 grados . La humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que la tarde se sienta un poco más templada.

El viento será un factor a tener en cuenta durante todo el día. Se espera que sople del norte, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 9-12 km/h en la tarde. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se volverá más cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente a 10 grados hacia las 21:00 horas. La probabilidad de tormenta se mantiene en un 0% durante la tarde y la noche, lo que indica que no se esperan fenómenos meteorológicos severos.

En resumen, Oia experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y un viento moderado del norte. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es recomendable que los residentes y visitantes se preparen para un tiempo fresco y variable a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 10 de marzo de 2026, Baiona se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el panorama, especialmente a partir de las 2:00 a.m., manteniéndose así hasta las 10:00 a.m.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 60% en las horas centrales del día.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas que comenzarán a cubrir el cielo. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 7 y 16 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas frescas de 7 grados, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-09T20:57:11.