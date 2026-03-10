El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 60% en las horas centrales del día.

A lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Sin embargo, a partir del mediodía, comenzarán a aparecer nubes altas, lo que podría dar lugar a un cielo poco nuboso en la tarde. A pesar de la presencia de nubes, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 5% durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 30% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, aunque hay una pequeña posibilidad de lluvia, es poco probable que afecte las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde. Es recomendable que los residentes de O Rosal se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y nítido. La salida del sol se producirá a las 07:55, mientras que el ocaso será a las 19:36, brindando un día relativamente largo para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en O Rosal para hoy será mayormente favorable, con temperaturas agradables y un cielo que, aunque comenzará despejado, se tornará poco nuboso hacia la tarde. La posibilidad de lluvia es baja, lo que sugiere que los residentes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, A Guarda se despertará con un cielo despejado durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, especialmente en las horas centrales, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 15 grados . La temperatura más baja se registrará en la madrugada, alcanzando los 9 grados, mientras que la máxima se prevé para la tarde, con un leve ascenso a 15 grados.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y momentos de cielo cubierto. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos, con temperaturas que rondan los 8 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 75% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas que comenzarán a cubrir el cielo. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 7 y 16 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas frescas de 7 grados, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-09T20:57:11.