El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, O Porriño se despertará con un cielo despejado en las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga mayormente poco nuboso, con la presencia de nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del sol. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente templado y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será bastante alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 58% en las horas de mayor calor. Esto puede generar una sensación de frescor en las primeras horas, pero se tornará más confortable conforme avance la jornada. La combinación de temperaturas moderadas y una humedad que se estabiliza hará que el tiempo sea propicio para disfrutar de paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar la seguridad de los ciudadanos.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias que interrumpan las actividades diarias. La tranquilidad del tiempo se complementa con un bajo riesgo de tormentas, lo que añade un nivel de seguridad para aquellos que planean salir.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día mayormente soleado y templado, ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. Con cielos despejados y temperaturas agradables, será una jornada perfecta para salir y aprovechar el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la niebla será la protagonista, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y calles del municipio. Se recomienda a los conductores extremar precauciones y reducir la velocidad al desplazarse.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 16 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más fresca debido a la presencia de vientos moderados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-09T20:57:11.