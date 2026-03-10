El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y cubiertas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, se espera que el cielo esté cubierto, con una transición a nubes altas en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la nubosidad se mantendrá, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados .

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 84% en las horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor. A medida que el día progrese, la temperatura se elevará ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento alcance ráfagas de hasta 23 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco y dinámico. La dirección del viento cambiará a oeste, lo que podría influir en la percepción del frío, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que hay un 25% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas del día, aumentando a un 70% en la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana podría transcurrir sin lluvias significativas, la tarde podría traer consigo algunas gotas, especialmente entre las 19:00 y 01:00 horas. La precipitación acumulada podría ser mínima, con valores que no superan los 0.1 mm en las horas previas a la tarde.

La visibilidad se mantendrá adecuada a lo largo del día, aunque la nubosidad podría afectar la claridad del cielo. El orto se producirá a las 07:56, mientras que el ocaso está previsto para las 19:36, lo que permitirá disfrutar de un atardecer que, aunque nublado, podría ofrecer matices interesantes en el horizonte.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo variable y que consideren llevar un paraguas si planean estar al aire libre durante las horas de la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo variado que afectará a sus habitantes a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, con temperaturas que rondan los 8 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 11 grados hacia el mediodía.

Hoy, 10 de marzo de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales del día. Las nubes altas dominarán el panorama, especialmente en la tarde, lo que podría limitar la visibilidad del sol.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, en Meaño, se espera un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 8 grados . A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, manteniendo una temperatura estable de 7 a 8 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-09T20:57:11.