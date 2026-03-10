El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas a partir de la mañana y hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente relativamente templado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se espera que se mantenga por encima del 60% en todo momento. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en zonas abiertas. Es recomendable que los residentes y visitantes de Nigrán se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana y un aumento a un 40% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que, aunque hay una ligera posibilidad de lluvia, no se espera que afecte significativamente las actividades al aire libre.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 19:36, la temperatura comenzará a descender nuevamente, y la sensación de frescor se hará más notable. La noche se presentará con cielos mayormente cubiertos, lo que podría dificultar la visibilidad de las estrellas.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo mayormente despejado en las primeras horas, con un aumento de nubes altas a medida que avanza el día. Las temperaturas serán agradables, aunque se recomienda estar preparado para un ligero descenso al caer la noche. La probabilidad de lluvia es baja, pero se sugiere estar atento a posibles chubascos en la tarde.

Hoy, 10 de marzo de 2026, Baiona se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el panorama, especialmente a partir de las 2:00 a.m., manteniéndose así hasta las 10:00 a.m.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Gondomar se prepara para experimentar un tiempo mayormente nublado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. La temperatura se mantendrá bastante fresca, comenzando en torno a los 8 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde.

Hoy, 10 de marzo de 2026, Vigo se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondan los 8 grados centígrados. A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más fresca debido a la presencia de viento.

