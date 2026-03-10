El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, lo que dará paso a un panorama más nuboso. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 10% en la franja horaria de 07:00 a 13:00. Esto sugiere que, aunque el cielo se nublará, las condiciones permanecerán secas.

El viento será un factor notable, con ráfagas que alcanzarán hasta 25 km/h en las horas más activas de la tarde. La dirección del viento variará, predominando del noroeste y del norte, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde. Las velocidades del viento oscilarán entre 4 y 11 km/h, aumentando en las horas pico.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que se mantenga en un 0% durante todo el día, lo que indica que no hay riesgo de fenómenos meteorológicos severos. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de un día claro, aunque con la presencia de nubes altas que podrían atenuar la luz solar en ciertos momentos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 9 grados hacia las 21:00 horas. La humedad aumentará, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. En resumen, el día en Mos se presenta como una jornada mayormente tranquila, con un tiempo fresco y nublado hacia la tarde, ideal para actividades al aire libre antes de que caiga la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, O Porriño se despertará con un cielo despejado en las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga mayormente poco nuboso, con la presencia de nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del sol. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente templado y agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Redondela se despertará con un cielo despejado que se mantendrá mayormente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas que comenzarán a dominar el cielo a partir de la segunda mitad de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 17 grados.

Hoy, 10 de marzo de 2026, Vigo se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondan los 8 grados centígrados. A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más fresca debido a la presencia de viento.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

