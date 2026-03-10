El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

Hoy, 10 de marzo de 2026, Moraña se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada más despejado. Sin embargo, a medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, especialmente entre las 1:00 y las 3:00 de la madrugada, cuando la visibilidad podría verse ligeramente afectada por la bruma.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 15 grados . Las primeras horas del día comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 6 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 15 grados en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que variará entre el 53% y el 88%, lo que podría generar una sensación de frescor en las horas más frías.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, especialmente entre las 19:00 y las 21:00, la probabilidad de lluvia escasa aumenta hasta un 80%. Esto sugiere que, aunque el día comenzará sin lluvias, es recomendable tener precaución y estar preparados para posibles chubascos ligeros al caer la tarde.

El viento soplará de dirección variable, predominando del este y del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 10 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

La salida del sol se producirá a las 07:54, y el ocaso será a las 19:35, lo que nos brindará un día con una duración de luz solar considerable. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

En resumen, Moraña experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables durante la tarde, pero con la posibilidad de lluvias ligeras hacia el final del día. Manténgase informado y preparado para cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la temperatura y la posibilidad de precipitaciones ligeras. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama, especialmente durante la mañana y la tarde.

Hoy, 10 de marzo de 2026, Caldas de Reis se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Las condiciones de visibilidad se verán afectadas, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda precaución al conducir. A medida que avance el día, la niebla dará paso a un cielo nuboso, con algunas nubes altas que se irán acumulando a lo largo de la jornada.

Hoy, 10 de marzo de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada más despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, lo que podría dar lugar a una sensación de mayor frescura.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-09T20:57:11.