El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Mondariz se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. La temperatura en las primeras horas de la mañana se situará en torno a los 7 grados , descendiendo ligeramente a 6 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que rondan el 86%, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 50% por la tarde, lo que contribuirá a un tiempo más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con una velocidad de 4 a 10 km/h en las primeras horas, aumentando a 10-26 km/h durante la tarde. Este viento moderado podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Las rachas máximas de viento se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría ser notable para quienes realicen actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Mondariz podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre, paseos o cualquier tipo de evento que requiera un tiempo favorable.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormentas es nula, se recomienda estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar. La visibilidad será buena, aunque se podría experimentar algo de bruma en las primeras horas, especialmente en áreas cercanas a cuerpos de agua.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y un viento moderado. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, aprovechando el tiempo favorable que se presenta hoy.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 10 de marzo de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con cielos despejados durante la madrugada y primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 5 grados .

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche, el cielo estará despejado (11n) y poco nuboso (12n) hasta las 20:00 horas, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 14 grados.

Hoy, 10 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-09T20:57:11.