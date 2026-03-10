El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

Hoy, 10 de marzo de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Durante las primeras horas, desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:55. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la situación cambiará y se espera un incremento en la nubosidad, con nubes altas predominando desde las 2 de la madrugada hasta las 10 de la mañana.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 11 grados . En la mañana, se prevén temperaturas de alrededor de 8 grados, que irán aumentando ligeramente hasta alcanzar los 11 grados hacia las 10 de la mañana. A medida que el día avance, las temperaturas se estabilizarán en torno a los 12 grados durante la tarde, alcanzando un máximo de 15 grados a las 3 de la tarde. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose entre los 12 y 8 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 86% a medianoche y disminuyendo gradualmente hasta un 74% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 22 km/h en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

Respecto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en las primeras horas y un leve aumento a un 5% en la tarde, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es mínima, con un 5% de posibilidad en las horas de la tarde.

En resumen, Moaña experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y un viento moderado. Aunque no se esperan lluvias, la alta humedad y el viento pueden influir en la sensación térmica, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para disfrutar de las actividades al aire libre.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Bueu se despertará con un ambiente mayormente nublado, aunque se esperan algunos momentos de sol. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 8 grados. A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, especialmente en las horas centrales del día, donde la temperatura alcanzará un máximo de 14 grados.

Hoy, 10 de marzo de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente nublado, con un cielo que alternará entre poco nuboso y cubierto a lo largo de las diferentes horas. Durante la mañana, se espera que el cielo esté poco nuboso, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 8 grados . A medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, alcanzando temperaturas máximas de hasta 14 grados en la tarde.

Hoy, 10 de marzo de 2026, Vigo se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondan los 8 grados centígrados. A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más fresca debido a la presencia de viento.

