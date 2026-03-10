El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, en Meis, se espera un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 7 grados . A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, manteniendo las temperaturas estables entre 6 y 8 grados.

Durante la tarde, el cielo se tornará cubierto, alcanzando temperaturas máximas de hasta 15 grados. La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, oscilando entre el 58% y el 81%, lo que podría generar una sensación de frescor. A pesar de la presencia de nubes, las probabilidades de precipitación son bajas, con un 10% de posibilidad en las primeras horas y un aumento a un 15% hacia la tarde. Sin embargo, se prevé que la lluvia sea escasa, con una ligera posibilidad de lloviznas en la tarde, especialmente en las horas cercanas al ocaso.

El viento soplará mayormente del sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final del día.

La probabilidad de tormentas es mínima, con un 10% en las primeras horas y un leve aumento a un 5% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el cielo estará mayormente cubierto, las condiciones no son propensas a tormentas severas.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un cielo mayormente nublado, con temperaturas frescas y una baja probabilidad de lluvia. Los residentes pueden esperar un ambiente tranquilo, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se mantengan preparados para un ligero cambio en el tiempo hacia la tarde. La puesta de sol se producirá a las 19:35, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque nublado, puede ser igualmente hermoso.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la temperatura y la posibilidad de precipitaciones ligeras. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama, especialmente durante la mañana y la tarde.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo variado que afectará a sus habitantes a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, con temperaturas que rondan los 8 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 11 grados hacia el mediodía.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la temperatura y la probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas y momentos de cielo cubierto.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-09T20:57:11.