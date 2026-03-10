El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, en Meaño, se espera un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 8 grados . A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, manteniendo una temperatura estable de 7 a 8 grados.

Durante la tarde, la situación se tornará más nublada, con un cielo cubierto que podría generar una sensación de frescura. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 14 grados, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 60% y el 86%. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia sea baja en las primeras horas del día, con un 10% de probabilidad entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, esta probabilidad aumentará, alcanzando un 65% entre las 7 y la 1 de la tarde. Aunque la cantidad de lluvia esperada es escasa, con registros que podrían llegar a 0.1 mm, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar a los 23 km/h. Esto, combinado con la alta humedad, podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 12 grados. La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad entre las 7 y la 1 de la mañana, lo que sugiere que, aunque el tiempo será mayormente nublado, no se anticipan fenómenos severos.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia, especialmente en la tarde. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la protección de un paraguas.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo variado que afectará a sus habitantes a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, con temperaturas que rondan los 8 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 11 grados hacia el mediodía.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la temperatura y la probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas y momentos de cielo cubierto.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Sanxenxo se presenta con un panorama mayormente nublado, con intervalos de nubes altas que dominarán gran parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados, con ligeras variaciones a lo largo del día, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales. La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad relativa, que se situará entre el 59% y el 86%, especialmente en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-09T20:57:11.