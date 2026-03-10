El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

Hoy, 10 de marzo de 2026, Marín se despertará con un cielo mayormente cubierto, aunque se esperan intervalos de nubes altas a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 7 grados, y se espera que durante la tarde se eleven hasta los 15 grados, proporcionando un ambiente relativamente templado.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 59% en las horas de la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es baja, con un 5% en las primeras horas y aumentando a un 10% entre la tarde y la noche. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas, ya que la mayoría de los periodos se prevén secos, con solo un leve indicio de lluvia escasa hacia la tarde, que podría dejar apenas 0.1 mm de agua.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento alcance rachas de hasta 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Las direcciones del viento variarán, predominando del este y sureste, lo que podría influir en la percepción del frío.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes podría afectar la vista del ocaso, que se producirá a las 19:35.

En resumen, Marín experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables durante la tarde, pero con un ambiente fresco por la mañana y la noche. La probabilidad de lluvia es baja, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse un poco debido al viento y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-09T20:57:11.