El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una mezcla de nubes y bruma a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 4 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados en las horas centrales, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. Las condiciones de bruma persistirán, especialmente en las primeras horas, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas.

En cuanto a la precipitación, se prevé una probabilidad del 15% de lluvia en la mañana, aumentando a un 70% en la tarde. Se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.5 mm, lo que indica que, aunque hay posibilidades de lluvia, no se espera que sea significativa. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Lalín lleven paraguas o impermeables, especialmente si planean salir durante la tarde.

El viento soplará desde el noroeste a una velocidad de entre 5 y 9 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 15 km/h en momentos puntuales. Este viento ligero, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no cambiarán drásticamente. El cielo seguirá cubierto, y la temperatura descenderá nuevamente a alrededor de 5 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 15% durante la noche, con una ligera posibilidad de tormentas en las primeras horas del día siguiente.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Los habitantes deben estar preparados para un día gris y húmedo, con temperaturas que invitan a abrigarse adecuadamente.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la mañana, aunque se espera que las nubes persistan. La temperatura oscilará entre los 5 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente fresco pero relativamente templado para esta época del año.

Hoy, 10 de marzo de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 5 y 6 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque se prevé que en algunos momentos se reduzca ligeramente, dando paso a intervalos de nubes altas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-09T20:57:11.