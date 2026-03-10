El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

Hoy, 10 de marzo de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales del día. Las nubes altas dominarán el panorama, especialmente en la tarde, lo que podría limitar la visibilidad del sol.

En cuanto a la temperatura, se prevé que oscile entre los 8 y los 14 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán durante la mañana, con mínimas de 8 grados, mientras que en las horas más cálidas de la tarde, se alcanzarán los 14 grados. Esta variación térmica puede resultar agradable, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 77% por la mañana y alcanzando hasta un 86% en las horas de la tarde. Esta alta humedad puede contribuir a una sensación de bochorno, especialmente cuando las temperaturas se acerquen a su máximo. Los habitantes y visitantes de A Illa de Arousa deben estar preparados para un día húmedo, lo que podría influir en actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es baja durante la mayor parte del día, con un leve incremento hacia la tarde. Se espera que las lluvias sean escasas, con una precipitación acumulada de 0.1 mm en la tarde, lo que indica que, aunque existe la posibilidad de algunas gotas, no se anticipa un evento de lluvia significativo. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es mínima, con un 5% de posibilidad en las horas de la tarde.

El viento soplará desde el este y el noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas moderadas y una alta humedad. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, se recomienda a los residentes y visitantes estar atentos a posibles cambios en el tiempo a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-09T20:57:11.