El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, A Guarda se despertará con un cielo despejado durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, especialmente en las horas centrales, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 15 grados . La temperatura más baja se registrará en la madrugada, alcanzando los 9 grados, mientras que la máxima se prevé para la tarde, con un leve ascenso a 15 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo a un 53% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescor persistirá, especialmente en las primeras horas. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que contribuirá a un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El viento soplará del norte, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A pesar de esto, el viento no será un factor que impida disfrutar del día, ya que se mantendrá en niveles manejables.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será nula durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y tranquilo. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la probabilidad de precipitación hacia la noche, con un 35% entre la 1 y las 7 de la mañana, aunque no se anticipan lluvias significativas.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 19:36, el cielo podría comenzar a cubrirse con nubes altas, pero sin afectar la visibilidad ni la calidad del aire. La noche se presentará fresca, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 10 grados.

En resumen, A Guarda disfrutará de un día mayormente soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. La ausencia de precipitaciones y tormentas permitirá que los habitantes y visitantes aprovechen al máximo lo que ofrece este día de marzo.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y momentos de cielo cubierto. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos, con temperaturas que rondan los 8 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 75% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 60% en las horas centrales del día.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas que comenzarán a cubrir el cielo. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 7 y 16 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas frescas de 7 grados, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde.

