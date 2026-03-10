El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Gondomar se prepara para experimentar un tiempo mayormente nublado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. La temperatura se mantendrá bastante fresca, comenzando en torno a los 8 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 70% y alcanzando picos de hasta el 82% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. A medida que el día avance, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final de la jornada.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección predominantemente noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente en las horas más frías del día.

Respecto a la probabilidad de precipitación, se prevé un bajo riesgo de lluvias, con un 5% de probabilidad en las primeras horas de la mañana y un aumento a un 40% hacia la tarde. Sin embargo, no se anticipan acumulaciones significativas de agua, ya que las condiciones se mantendrán mayormente secas a lo largo del día. La posibilidad de tormentas es prácticamente nula, lo que sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, no se esperan fenómenos meteorológicos severos.

Los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre pueden disfrutar de un día relativamente tranquilo, aunque es aconsejable estar preparados para el cambio en las condiciones del tiempo. A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 19:36, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo se mantendrá cubierto, lo que podría ofrecer una atmósfera tranquila y serena para finalizar el día.

Hoy, 10 de marzo de 2026, Baiona se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el panorama, especialmente a partir de las 2:00 a.m., manteniéndose así hasta las 10:00 a.m.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas a partir de la mañana y hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente relativamente templado.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 16 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más fresca debido a la presencia de vientos moderados.

