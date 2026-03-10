El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones, alcanzando un máximo de 12 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y la presencia de viento. Este viento, que soplará principalmente del norte y noreste, tendrá velocidades que oscilarán entre los 3 y 12 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco.

En cuanto a la precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas hasta las primeras horas de la tarde. Sin embargo, hacia el final de la jornada, existe una probabilidad del 75% de que se registren lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.2 mm. Esto se debe a un aumento en la inestabilidad atmosférica, que podría traer consigo algunas lluvias escasas, especialmente entre las 22:00 y 23:00 horas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad en las horas de la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad podría generar sorpresas. La visibilidad se verá afectada por la presencia de bruma y niebla en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que las nubes altas comiencen a despejarse ligeramente hacia la noche. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con una humedad que se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frío.

En resumen, Forcarei experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras hacia la tarde. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un tiempo fresco y húmedo, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 10 de marzo de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados , con un leve aumento hacia la tarde, donde se espera que la máxima alcance los 14 grados.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la mañana, aunque se espera que las nubes persistan. La temperatura oscilará entre los 5 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente fresco pero relativamente templado para esta época del año.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-09T20:57:11.