El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

Hoy, 10 de marzo de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados , con un leve aumento hacia la tarde, donde se espera que la máxima alcance los 14 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 57% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día, con registros de 0 mm hasta las 20:00 horas. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 75% de que se produzcan lluvias escasas entre las 19:00 y 01:00 horas, lo que podría afectar a quienes planeen actividades al aire libre. Las lluvias esperadas son ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A lo largo del día, el viento será más intenso en las horas de la tarde, lo que podría influir en la percepción térmica, haciendo que las temperaturas se sientan más frescas de lo que realmente son.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad entre las 19:00 y 01:00 horas, lo que sugiere que, aunque las condiciones serán propicias para algunas lluvias, no se esperan tormentas severas.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo variable y que consideren llevar paraguas si tienen planes para la tarde-noche.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 10 de marzo de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada más despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, lo que podría dar lugar a una sensación de mayor frescura.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las nubes altas dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada, lo que podría limitar la visibilidad del sol.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la mañana, aunque se espera que las nubes persistan. La temperatura oscilará entre los 5 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente fresco pero relativamente templado para esta época del año.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-09T20:57:11.