El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

Hoy, 10 de marzo de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada más despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, lo que podría dar lugar a una sensación de mayor frescura.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 15 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana se sentirán más frías, con mínimas de 6 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 15 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá alta, comenzando en un 88% y descendiendo a un 53% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las temperaturas sean más cálidas, la sensación de humedad podría hacer que el ambiente se sienta más fresco.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día, con registros de 0 mm hasta las 21:00. Sin embargo, hacia las 22:00, existe una probabilidad del 15% de que se produzcan lluvias ligeras, lo que podría afectar a quienes planeen actividades al aire libre por la noche. La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad en las horas nocturnas.

El viento soplará de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h, predominando del este y del noreste en las primeras horas, y cambiando a direcciones más variables a medida que avanza el día. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 24 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

En resumen, el día en Cuntis se presentará mayormente nublado, con temperaturas agradables en la tarde y una baja probabilidad de precipitaciones. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se preparen para un tiempo variable, llevando consigo una chaqueta ligera para las horas más frescas y considerando la posibilidad de lluvias ligeras al caer la noche.

Hoy, 10 de marzo de 2026, Caldas de Reis se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Las condiciones de visibilidad se verán afectadas, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda precaución al conducir. A medida que avance el día, la niebla dará paso a un cielo nuboso, con algunas nubes altas que se irán acumulando a lo largo de la jornada.

Hoy, 10 de marzo de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados , con un leve aumento hacia la tarde, donde se espera que la máxima alcance los 14 grados.

Hoy, 10 de marzo de 2026, Moraña se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada más despejado. Sin embargo, a medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, especialmente entre las 1:00 y las 3:00 de la madrugada, cuando la visibilidad podría verse ligeramente afectada por la bruma.

