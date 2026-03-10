El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 7 grados . A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, manteniendo las temperaturas estables entre 7 y 9 grados.

Durante la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría generar algunas precipitaciones. Aunque la probabilidad de lluvia es baja en las primeras horas, a partir de la tarde se incrementará, alcanzando un 35% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente con el aumento de la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 60% a 70%.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que el viento sople desde el suroeste, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, aunque se anticipan lluvias escasas, se prevé que a partir de las 20:00 horas la probabilidad de lluvia aumente, con un 80% de posibilidad de tormentas en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con registros de hasta 0.2 mm en las horas de la tarde y noche. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la situación puede variar rápidamente.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma que se espera en las primeras horas de la mañana y al final del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Por lo tanto, se recomienda precaución a quienes planeen salir.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo cambiante, con temperaturas frescas, nubosidad variable y la posibilidad de lluvias ligeras hacia la tarde y noche. Manténgase informado sobre las actualizaciones meteorológicas para adaptarse a las condiciones del día.

