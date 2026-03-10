El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

Hoy, 10 de marzo de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con cielos despejados durante la madrugada y primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 5 grados .

A partir de la tarde, la situación cambiará ligeramente. Las nubes altas comenzarán a aparecer, aunque no se prevén precipitaciones significativas. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 13 grados hacia las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 57% y el 92% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 4 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, predominando del noreste y alcanzando velocidades de hasta 11 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente al caer la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de lluvias hacia la tarde, aunque las posibilidades son mínimas. La probabilidad de tormentas también se mantiene en cero, lo que sugiere que el día transcurrirá sin incidentes meteorológicos significativos.

La salida del sol se producirá a las 07:53, y el ocaso está previsto para las 19:34, lo que brinda una buena cantidad de luz diurna para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, A Cañiza disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para salir y aprovechar el entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-09T20:57:11.