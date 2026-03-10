El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

Hoy, 10 de marzo de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente nublado, con un cielo que alternará entre poco nuboso y cubierto a lo largo de las diferentes horas. Durante la mañana, se espera que el cielo esté poco nuboso, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 8 grados . A medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, alcanzando temperaturas máximas de hasta 14 grados en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 66% y el 84%, lo que puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Los vientos soplarán desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. En particular, se prevé que las rachas de viento alcancen hasta 26 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hacia la tarde hay un leve aumento en la posibilidad de lluvias escasas, con un 10% de probabilidad en las primeras horas y un 55% entre las 19:00 y 01:00. Sin embargo, las precipitaciones previstas son mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, lo que sugiere que, si se producen, serán ligeras y esporádicas.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque la presencia de nubes altas podría afectar ligeramente la claridad del cielo. Los momentos más frescos se experimentarán en la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas desciendan nuevamente a los 12 grados.

Es importante que los residentes y visitantes de Cangas se preparen para un día mayormente nublado, con la posibilidad de que el sol asome en algunos momentos, especialmente en las primeras horas. Se recomienda llevar abrigo, ya que la combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría. En resumen, un día típico de marzo en Cangas, donde la naturaleza se muestra en su faceta más variable, pero sin grandes sorpresas en cuanto a precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-09T20:57:11.