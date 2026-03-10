El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo variado que afectará a sus habitantes a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, con temperaturas que rondan los 8 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 11 grados hacia el mediodía.

A lo largo de la jornada, el cielo irá cubriéndose progresivamente. Desde las primeras horas, se prevén intervalos de nubes altas que se irán intensificando, dando paso a un cielo cubierto en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 66% y el 86%, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es baja durante la mañana, con un 10% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente, alcanzando un 75% entre las 7 y la 1 de la madrugada del día siguiente. Aunque las precipitaciones esperadas son escasas, se prevé que puedan presentarse en forma de lloviznas ligeras, especialmente en la tarde y la noche.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. A medida que avance el día, el viento se intensificará, alcanzando rachas de hasta 26 km/h en las horas de la tarde, provenientes del oeste. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 12 grados hacia las 8 de la tarde. El cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia persistirá, aunque en cantidades mínimas. La puesta de sol se producirá a las 19:35, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, terminará con un ambiente más gris y húmedo.

Es recomendable que los habitantes de Cambados se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas a lo largo del día, llevando consigo paraguas y abrigos, especialmente para la tarde y la noche.

