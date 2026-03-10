El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cambados según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo variado que afectará a sus habitantes a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, con temperaturas que rondan los 8 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 11 grados hacia el mediodía.
A lo largo de la jornada, el cielo irá cubriéndose progresivamente. Desde las primeras horas, se prevén intervalos de nubes altas que se irán intensificando, dando paso a un cielo cubierto en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 66% y el 86%, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.
En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es baja durante la mañana, con un 10% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente, alcanzando un 75% entre las 7 y la 1 de la madrugada del día siguiente. Aunque las precipitaciones esperadas son escasas, se prevé que puedan presentarse en forma de lloviznas ligeras, especialmente en la tarde y la noche.
El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. A medida que avance el día, el viento se intensificará, alcanzando rachas de hasta 26 km/h en las horas de la tarde, provenientes del oeste. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente al caer la tarde.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 12 grados hacia las 8 de la tarde. El cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia persistirá, aunque en cantidades mínimas. La puesta de sol se producirá a las 19:35, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, terminará con un ambiente más gris y húmedo.
Es recomendable que los habitantes de Cambados se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas a lo largo del día, llevando consigo paraguas y abrigos, especialmente para la tarde y la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-09T20:57:11.
- El Gobierno de Portugal aplica una rebaja «extraordinaria» de los impuestos a la gasolina por la guerra en Oriente Medio
- El enredo judicial en torno a la cúpula acristalada del Celta
- Lola Galovart, Valedora da Cidadanía de Vigo, herida grave y en la UCI por el accidente de la AP-9 del sábado
- Chayanne, segunda confirmación de los conciertos de Castrelos en Vigo
- El otro milagro de Madonna con el Celta: «Hola Borja Iglesias, quería pedirte un favor; yo soy del Dépor...»
- Madonna responde al Celta y zanja el misterio de su camiseta: «¡La llevo puesta y represento a tu equipo con todo mi espíritu!»
- De aldea vaciada a destino internacional: el proyecto en el rural de Ourense de Jonathan y Adrián
- La AP-53 se sitúa entre las autopistas de España que más tráfico ganó en 2025