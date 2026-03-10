El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

Hoy, 10 de marzo de 2026, Caldas de Reis se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Las condiciones de visibilidad se verán afectadas, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda precaución al conducir. A medida que avance el día, la niebla dará paso a un cielo nuboso, con algunas nubes altas que se irán acumulando a lo largo de la jornada.

La temperatura se mantendrá bastante fresca, comenzando en torno a los 7 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 11 grados hacia el mediodía. A medida que la tarde avance, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 10 grados por la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 91% en las últimas horas del día.

En cuanto a la precipitación, se prevé un día mayormente seco, aunque hay una ligera posibilidad de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 10% durante la mañana, aumentando a un 15% en la tarde y alcanzando un 20% hacia la noche. Sin embargo, las cantidades esperadas son mínimas, con registros que podrían no superar los 0.1 mm.

El viento soplará de dirección variable, predominando del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h. A medida que avance el día, se espera que el viento aumente ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 11 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones no son propicias para fenómenos meteorológicos severos.

En resumen, Caldas de Reis experimentará un día fresco y mayormente nublado, con niebla en las primeras horas y una ligera posibilidad de lluvia. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día de clima variable, manteniendo precauciones al conducir y vistiéndose adecuadamente para las bajas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-09T20:57:11.