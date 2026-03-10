El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Bueu se despertará con un ambiente mayormente nublado, aunque se esperan algunos momentos de sol. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 8 grados. A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, especialmente en las horas centrales del día, donde la temperatura alcanzará un máximo de 14 grados.

La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 60% y el 84%, lo que puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas. A lo largo del día, se prevé que la humedad disminuya ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad es baja durante la mayor parte del día, con un 5% de posibilidad de lluvia en las primeras horas y un aumento a un 10% en la franja horaria de la tarde. Sin embargo, no se esperan acumulaciones significativas, y la mayoría de la jornada transcurrirá sin lluvias. Hacia la tarde, la probabilidad de lluvia se incrementa ligeramente, alcanzando un 60% entre las 19:00 y las 01:00, aunque las precipitaciones esperadas son escasas.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h por la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados. La visibilidad será buena, aunque las nubes pueden dificultar la observación del atardecer, que se producirá a las 19:35.

En resumen, Bueu experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una baja probabilidad de lluvia, aunque se recomienda estar preparado para posibles chubascos ligeros por la tarde. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que es aconsejable vestirse adecuadamente para disfrutar de las actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-09T20:57:11.