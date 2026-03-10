El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la temperatura y la posibilidad de precipitaciones ligeras. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama, especialmente durante la mañana y la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 15 grados . Las primeras horas del día comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 7 grados, que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 15 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera un ligero descenso, situándose en torno a los 10 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 89% hacia el final de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las nubes, podría generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un 10% de probabilidad durante la mañana y un aumento a un 75% en la tarde, lo que sugiere que podrían producirse algunas lluvias ligeras. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es mínima, con registros que apenas alcanzan los 0.1 mm en las horas de mayor probabilidad de lluvia.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A lo largo del día, el viento será más suave por la mañana, aumentando su intensidad conforme se acerque la tarde.

En resumen, Barro experimentará un día nublado con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un tiempo variable y que consideren llevar un paraguas si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-09T20:57:11.