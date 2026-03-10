El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

Hoy, 10 de marzo de 2026, Baiona se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el panorama, especialmente a partir de las 2:00 a.m., manteniéndose así hasta las 10:00 a.m.

Las temperaturas durante la mañana se mantendrán estables, rondando los 9 grados , lo que sugiere un ambiente fresco. A partir de las 10:00 a.m., la temperatura comenzará a ascender ligeramente, alcanzando los 10 grados a las 9:00 a.m. y llegando a los 12 grados hacia el mediodía. Este aumento en la temperatura podría hacer que la sensación térmica sea más agradable, aunque la humedad relativa se mantendrá en niveles altos, oscilando entre el 67% y el 82% a lo largo del día.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son mínimas, con un 5% de posibilidad de lluvia entre la 1:00 a.m. y las 7:00 a.m., y un aumento a un 40% entre las 7:00 p.m. y la 1:00 a.m. del día siguiente. Sin embargo, no se anticipan acumulaciones significativas de lluvia, lo que sugiere que la mayor parte del día permanecerá seco.

El viento soplará desde el este y el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 1:00 p.m. y las 3:00 p.m., alcanzando hasta 23 km/h. Este viento moderado podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se tornará más cubierto, con un predominio de nubes altas que podrían dar paso a un ambiente más gris. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 12 grados a las 6:00 p.m. y bajando a 8 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará, alcanzando niveles del 80% hacia el final del día.

En resumen, Baiona experimentará un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas agradables durante las horas centrales y un leve riesgo de lluvia por la tarde. Los residentes y visitantes deben estar preparados para un ambiente variable, pero en general, se prevé que el día transcurra sin mayores contratiempos meteorológicos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-09T20:57:11.