El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo / Faro de Vigo

Faro de Vigo

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente brumoso durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga despejado hasta el mediodía, con temperaturas que irán aumentando gradualmente. Para las 10 de la mañana, se prevé una temperatura de 8 grados, alcanzando los 9 grados a las 11 de la mañana. La humedad comenzará a descender ligeramente, situándose en torno al 83%.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con un aumento en la cobertura de nubes altas y muy nubosas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con un valor de 15 grados. La humedad relativa seguirá disminuyendo, llegando a un 61% hacia las 3 de la tarde. A lo largo de la tarde, se prevé que el viento sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 7 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en momentos puntuales.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un 5% de probabilidad en las primeras horas y un ligero aumento al 15% entre la 1 y las 7 de la tarde. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas, ya que la precipitación se mantendrá en cero a lo largo del día.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados a las 9 de la noche. La humedad aumentará, alcanzando un 78% hacia las 10 de la noche. El cielo se mantendrá cubierto, y la bruma podría regresar, afectando la visibilidad.

En resumen, As Neves experimentará un día variado, con bruma en la mañana, un periodo de sol y temperaturas agradables en la tarde, seguido de un regreso a condiciones más nubladas y frescas por la noche. Se recomienda a los habitantes disfrutar de las horas de sol, pero estar preparados para la bruma y el descenso de temperaturas al caer la noche.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 10 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la niebla será la protagonista, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y calles del municipio. Se recomienda a los conductores extremar precauciones y reducir la velocidad al desplazarse.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 5 y 7 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-09T20:57:11.

TEMAS

