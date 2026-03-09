El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de marzo

Hoy, 8 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un panorama meteorológico caracterizado por la presencia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán cubiertos por estas nubes, que aportarán un aspecto grisáceo al entorno, aunque no se esperan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día seco y sin interrupciones.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 11 y 12 grados . A primera hora, se registrará una temperatura de 12 grados, que descenderá ligeramente a 11 grados en las horas posteriores. Este rango térmico sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta un 76% en las horas centrales del día. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los habitantes de Vilanova de Arousa que se vistan en consecuencia.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán rachas de hasta 13 km/h, que disminuirán a 9 km/h en la tarde. Hacia la noche, el viento cambiará de dirección, soplando desde el sur a una velocidad de 7 km/h. Estas condiciones de viento son moderadas y no deberían causar inconvenientes, aunque es recomendable tener precaución si se realizan actividades en zonas expuestas.

El orto se producirá a las 07:59, brindando a los habitantes la oportunidad de disfrutar de un amanecer tranquilo, mientras que el ocaso se anticipa para las 19:33, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la naturaleza y la vida al aire libre.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se presenta como una jornada fresca y nublada, sin riesgo de lluvia, ideal para quienes buscan disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para las condiciones de humedad y temperatura.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.