El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de marzo

Hoy, 8 de marzo de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día caracterizado por un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se cubra más, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría dar lugar a un ambiente más gris y menos luminoso.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con valores que oscilarán entre los 11 y 12 grados . En las primeras horas de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas de la tarde y noche. Este rango térmico sugiere que será un día fresco, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el frío, especialmente durante las horas más tardías.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 72% y aumentando hasta un 78% hacia la noche. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es importante tener en cuenta este factor al planificar actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que, a pesar de la presencia de nubes, no se anticipan chubascos ni lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de mojarse.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrará una brisa moderada proveniente del oeste, con velocidades de hasta 11 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, alcanzando velocidades de 10 km/h en la tarde y bajando a 2 km/h hacia la noche. Esto sugiere que, aunque habrá algo de viento, no será lo suficientemente fuerte como para causar molestias significativas.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se presentará fresco y nublado, con temperaturas suaves y sin riesgo de lluvia. La combinación de nubes altas y una humedad elevada creará un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo o actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.