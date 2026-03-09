El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de marzo

El día de hoy, 8 de marzo de 2026, Vilaboa se presenta con un panorama meteorológico caracterizado por un cielo mayormente cubierto. A lo largo de la jornada, se espera que las nubes altas dominen el cielo, especialmente en las primeras horas de la tarde, aunque la tendencia será hacia un cielo completamente cubierto en las horas centrales del día. Este tipo de condiciones atmosféricas son típicas de la transición entre estaciones, donde la inestabilidad puede ser más pronunciada.

En cuanto a la temperatura, se anticipa que las máximas se sitúen alrededor de los 11 grados , mientras que las mínimas descenderán a unos 10 grados. Estas temperaturas son bastante frescas para la época del año, lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta un 83% en algunos momentos del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

La humedad también jugará un papel importante en la percepción del tiempo. Con valores que oscilan entre el 77% y el 83%, es probable que se sienta un ambiente algo pesado, especialmente en las horas de mayor temperatura. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que los datos indican que la probabilidad de lluvia es nula para el día de hoy. Esto significa que, a pesar del cielo cubierto, no se esperan chubascos que puedan interrumpir las actividades al aire libre.

En lo que respecta al viento, se anticipa una brisa suave que variará en dirección a lo largo del día. En las primeras horas, el viento soplará del oeste a una velocidad de 3 km/h, aumentando ligeramente a 6 km/h en las horas centrales. A medida que avance la tarde, el viento cambiará hacia el este, manteniendo una velocidad similar. Esta brisa puede ofrecer un alivio momentáneo, aunque no será suficiente para contrarrestar la sensación de frescor provocada por la humedad.

En resumen, el día en Vilaboa se presenta fresco y nublado, con temperaturas moderadas y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la localidad, aprovechando la tranquilidad que ofrecen estas condiciones atmosféricas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.