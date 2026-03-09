El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de marzo

Hoy, 8 de marzo de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día marcado por un cielo mayormente nublado. Desde primeras horas de la mañana, se espera la presencia de nubes altas que dominarán el paisaje, proporcionando un ambiente grisáceo que podría influir en la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, la situación se tornará más cubierta, con un incremento en la nubosidad que alcanzará su punto máximo en la tarde, donde se prevé un cielo nuboso y muy nuboso en las horas posteriores.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un descenso gradual a lo largo del día. La mañana comenzará con un termómetro que marcará alrededor de 10 grados , pero se espera que esta cifra baje a 7 grados hacia la tarde. Este descenso en la temperatura, combinado con un aumento en la humedad relativa, que alcanzará hasta un 91% en las últimas horas del día, podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

La humedad será un factor notable, comenzando en un 80% por la mañana y aumentando progresivamente. Este nivel de humedad, junto con las nubes presentes, podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y menos confortable, especialmente para quienes son sensibles a las condiciones climáticas.

En lo que respecta a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día. Los datos indican que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0%, lo que sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. Sin embargo, hay una probabilidad de tormenta del 15% que podría generar cierta inquietud, aunque es poco probable que se materialice en forma de lluvia.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 10 km/h, lo que aportará una ligera brisa a la atmósfera. Este viento, aunque moderado, puede hacer que las temperaturas se sientan más frescas, especialmente en las horas más frías de la tarde.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas que descenderán a medida que avance el día y una humedad que aumentará, creando un ambiente invernal. Aunque no se esperan precipitaciones, es recomendable que los habitantes se preparen para un día fresco y gris, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.