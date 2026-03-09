El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de marzo

El día de hoy, 8 de marzo de 2026, la ciudad de Vigo se presentará con un panorama mayormente nuboso, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Durante la mañana, se espera que el cielo esté nuboso, lo que podría dar lugar a una atmósfera algo grisácea, aunque sin previsión de precipitaciones. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, con momentos en que el cielo estará completamente cubierto, especialmente en las horas centrales de la jornada.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con un valor máximo de 12 grados en la tarde. A lo largo del día, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados, lo que sugiere que será un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 75-76%, lo que podría hacer que el aire se sienta un poco más frío de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste a una velocidad de 7 km/h durante la mañana, aumentando a 15 km/h en las horas centrales del día. Por la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el sur, con una velocidad que rondará los 4 km/h. Este viento moderado podría proporcionar un alivio ante la sensación de frescor, aunque no se espera que cause molestias significativas.

La probabilidad de precipitaciones es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco. Sin embargo, la nubosidad persistente podría limitar la visibilidad del sol, que saldrá a las 07:58 y se ocultará a las 19:33, ofreciendo un día con una duración de luz solar relativamente corta.

En resumen, Vigo experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas que rondarán los 11-12 grados, sin lluvias y con un viento moderado. Es un día propicio para disfrutar de la ciudad, siempre con la precaución de abrigarse adecuadamente ante el fresco ambiente que se espera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.