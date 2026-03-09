El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de marzo

El día de hoy, 8 de marzo de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo predominantemente nuboso. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo esté cubierto, con una descripción que indica un estado de nubosidad generalizada. Esto se traduce en que los habitantes de la localidad no podrán disfrutar de un sol radiante, ya que las nubes dominarán el panorama.

En cuanto a las temperaturas, se prevé que oscilen entre los 11 y 12 grados . Las temperaturas más cálidas se registrarán durante las horas centrales del día, mientras que por la mañana y al caer la tarde, se experimentarán valores más frescos. Es recomendable que quienes salgan a la calle se vistan adecuadamente para evitar el frío, especialmente en las primeras horas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, rondando entre el 74% y el 75%. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente marcan los termómetros, por lo que es importante tenerlo en cuenta al planificar actividades al aire libre. La combinación de nubosidad y humedad puede resultar en un ambiente algo incómodo, especialmente para aquellos que son sensibles a estas condiciones.

En lo que respecta a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en el día de hoy. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. Esto es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de su día sin la preocupación de mojarse.

El viento será otro factor a considerar. Se espera que sople desde el oeste, con velocidades que variarán entre 1 y 5 kilómetros por hora. Aunque no se anticipan rachas fuertes, el viento puede ser un poco más notable en las horas de la tarde, especialmente en áreas abiertas. Es aconsejable tener en cuenta esta variable, sobre todo si se planean actividades que requieran estabilidad, como paseos en bicicleta o deportes al aire libre.

En resumen, el día en Tomiño se presentará con un cielo nuboso, temperaturas frescas y una humedad notable. Sin precipitaciones a la vista y un viento moderado, los residentes podrán disfrutar de un día sin lluvias, aunque con un ambiente algo fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.