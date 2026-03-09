El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de marzo

El día de hoy, 8 de marzo de 2026, Soutomaior se presenta con un panorama mayormente nuboso, con cielos cubiertos durante gran parte de la jornada. A partir de las 19:00 horas, se espera que las nubes altas comiencen a despejarse ligeramente, aunque la mayor parte del día estará dominada por un manto gris que podría afectar la luminosidad natural del entorno.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con un promedio de 10 a 11 grados . Este rango térmico sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas más frías de la mañana y la noche. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad relativa, que se situará entre el 75% y el 80% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja llevar ropa adecuada para evitar incomodidades.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias significativas en la región. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan chubascos ni tormentas. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día seco, aunque con cielos cubiertos.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste a una velocidad de 4 km/h, aumentando en algunos momentos a 8 km/h. Durante la tarde, el viento podría cambiar de dirección hacia el noreste y el sureste, con ráfagas que alcanzarán hasta 6 km/h. Este viento suave no debería causar inconvenientes, pero puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en áreas expuestas.

En resumen, Soutomaior experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas que rondarán los 10-11 grados y sin riesgo de lluvia. La humedad y el viento suave contribuirán a una sensación de frescura, por lo que es recomendable vestirse en consecuencia. A pesar de la falta de sol, los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día sin precipitaciones, ideal para paseos y actividades al aire libre, siempre que se mantengan abrigados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.