El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de marzo

El día de hoy, 8 de marzo de 2026, Sanxenxo se presenta con un panorama meteorológico caracterizado por un cielo mayormente nuboso. A lo largo de la jornada, se espera que las nubes cubran el cielo en diferentes grados, comenzando con un estado nuboso en las primeras horas, que dará paso a un cielo cubierto en la tarde y a un muy nuboso durante la noche. Las nubes altas también estarán presentes, lo que podría dar un toque dramático al atardecer, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, con un promedio de 11 grados . Este clima templado puede resultar agradable para quienes planeen actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas más frescas de la tarde y la noche. La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el oeste con una velocidad de 9 km/h, aumentando a 12 km/h en momentos puntuales. A medida que avance el día, se espera que la velocidad del viento disminuya ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 7-11 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que oscile entre el 74% y el 76% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es baja, con un 5% de posibilidad de lluvia, lo que sugiere que es poco probable que los residentes y visitantes se vean afectados por chubascos inesperados.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, también se estima en un 5%, lo que indica que el riesgo de fenómenos severos es mínimo. Esto es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá mayormente estable y sin interrupciones.

El orto se producirá a las 07:58, brindando una hermosa luz matutina para comenzar el día, mientras que el ocaso se espera para las 19:33, ofreciendo una oportunidad para disfrutar de un atardecer pintoresco, a pesar de la cobertura nubosa. En resumen, Sanxenxo vivirá un día tranquilo y templado, ideal para disfrutar de la belleza de la costa gallega sin preocupaciones por el tiempo adverso.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.