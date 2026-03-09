El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Salvaterra de Miño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 8 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se presenta bajo un cielo completamente cubierto, con una atmósfera que no promete cambios significativos a lo largo de las horas. Desde el periodo de las 19:00 hasta las 23:00, la descripción del estado del cielo se mantiene constante, lo que indica que no habrá claros ni momentos de sol que puedan alegrar la jornada.
En cuanto a las temperaturas, se espera un ligero descenso a medida que avanza la tarde. A las 20:00 horas, la temperatura alcanzará los 13 grados , pero se prevé que baje a 12 grados a las 21:00 y 22:00, y finalmente a 11 grados a las 23:00. Este enfriamiento progresivo puede hacer que la sensación térmica sea más baja, especialmente con la humedad relativa que se incrementa a lo largo del día, alcanzando un 80% hacia el final de la jornada. Esto sugiere que el ambiente se sentirá más frío y húmedo, lo que podría resultar incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.
La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% de posibilidad de lluvia, lo que indica que, aunque el cielo esté cubierto, las condiciones no son propensas a lluvias significativas. Esto es un alivio para aquellos que temen que el mal tiempo arruine sus planes. Sin embargo, es recomendable estar preparados para cualquier eventualidad, dado que el tiempo puede ser impredecible.
El viento también jugará un papel en la sensación térmica del día. A las 20:00, se registrará una velocidad de viento de 6 km/h proveniente del noroeste, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fresca. A medida que avanza la noche, el viento cambiará de dirección, soplando del oeste a 6 km/h a las 21:00 y del suroeste a 4 km/h a las 22:00 y 23:00. Esta variabilidad en la dirección del viento puede contribuir a un ambiente más dinámico, aunque en general se espera que la brisa sea suave.
En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una humedad elevada. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es aconsejable que los habitantes se preparen para un día gris y fresco, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la localidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.
