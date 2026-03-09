El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de marzo

Hoy, 8 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que se mantendrá en un estado de nubosidad significativa a lo largo de las horas. Desde la mañana hasta la noche, se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que podría influir en la sensación térmica y en la luminosidad del entorno. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La mañana comenzará con una temperatura de 12 grados a las 20:00 horas, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas posteriores. Este ligero descenso en la temperatura puede hacer que la sensación de frío sea más notable, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. La humedad relativa también será un factor a considerar, ya que se prevé que se mantenga en niveles altos, alcanzando hasta un 78% hacia el final del día. Esto puede contribuir a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, los residentes de Salceda de Caselas podrán disfrutar de un día seco, ideal para realizar actividades al aire libre, siempre y cuando se vistan adecuadamente para las temperaturas frescas.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el norte con una velocidad de 6 km/h a las 20:00 horas, disminuyendo a 4 km/h en las horas siguientes. Este viento ligero puede ofrecer un alivio momentáneo, pero no será suficiente para contrarrestar la sensación de frío que se experimentará debido a la alta humedad y la falta de sol.

Los momentos de orto y ocaso son otros aspectos a tener en cuenta. El sol saldrá a las 07:57 y se pondrá a las 19:32, lo que proporciona un día relativamente largo, aunque la presencia de nubes puede limitar la visibilidad del sol durante gran parte del día.

En resumen, Salceda de Caselas experimentará un día cubierto y fresco, con temperaturas que rondarán entre los 11 y 12 grados, sin precipitaciones y con un viento ligero del norte. Es recomendable que los residentes se preparen para un día de clima fresco y húmedo, eligiendo vestimenta adecuada para mantenerse cómodos mientras disfrutan de las actividades diarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.