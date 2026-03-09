El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de marzo

El día de hoy, 8 de marzo de 2026, Ribadumia se presenta con un panorama meteorológico caracterizado por la presencia de nubes altas y un cielo mayormente cubierto. A lo largo de la jornada, se espera que las condiciones de nubosidad se mantengan, con un incremento en la cantidad de nubes que podría llevar a un estado muy nuboso en las horas centrales del día. Esto significa que, aunque no se anticipan precipitaciones, la atmósfera estará cargada de humedad, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados durante todo el día. Este valor es relativamente fresco para la época del año, por lo que se recomienda a los habitantes de Ribadumia vestirse adecuadamente para evitar el frío, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. La temperatura se mantendrá constante, lo que sugiere que no habrá grandes oscilaciones térmicas a lo largo del día.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que los niveles sean altos, comenzando en un 76% por la mañana y alcanzando hasta un 80% en las horas posteriores. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que realmente indica el termómetro, por lo que es importante tenerlo en cuenta al salir de casa.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste con una velocidad de 6 km/h por la mañana, disminuyendo a 5 km/h en las horas de la tarde. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el sur y luego al sureste, manteniendo velocidades suaves que no deberían causar molestias. Sin embargo, es posible que se sienta un ligero frescor debido a la combinación de la brisa y la humedad.

El orto se producirá a las 07:59, lo que permitirá disfrutar de un amanecer que, aunque nublado, puede ofrecer matices interesantes en el cielo. Por otro lado, el ocaso está previsto para las 19:33, marcando el final de un día que, aunque gris, puede ser ideal para actividades en interiores o para disfrutar de la tranquilidad que ofrece un día nublado.

En resumen, Ribadumia experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas estables y sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y propicio para actividades en casa o en espacios cubiertos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.