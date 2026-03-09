El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de marzo

El día de hoy, 8 de marzo de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con una transición hacia condiciones más cubiertas a medida que avanza la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán cubiertos, lo que limitará la entrada de luz solar y generará una atmósfera más fresca. La nubosidad será predominante, con momentos de nubes altas que podrían ofrecer un ligero respiro en la densidad del cielo, pero en general, se espera que la cobertura nubosa sea constante.

Las temperaturas durante el día se mantendrán en un rango moderado, comenzando en torno a los 12 grados en las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, estabilizándose en torno a los 11 grados. Esta variación térmica, aunque no extrema, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente con la presencia del viento.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 80% en las horas de la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de incomodidad para algunos, especialmente para aquellos que son más sensibles a las condiciones climáticas. Es recomendable que los residentes se vistan en capas para adaptarse a las fluctuaciones de temperatura y la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día. Los pronósticos indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los habitantes de Redondela podrán disfrutar de un día seco, aunque con cielos cubiertos. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por lluvias.

El viento será otro factor a considerar. Se espera que sople desde el oeste a una velocidad de 4 km/h, aumentando en algunas ráfagas que podrían alcanzar hasta 8 km/h. Este viento suave puede ofrecer un ligero alivio en las horas más cálidas, pero no será suficiente para contrarrestar la sensación de frescura que generará la alta humedad.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por cielos mayormente cubiertos, temperaturas frescas y una alta humedad, con un viento suave que acompañará la jornada. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la localidad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.