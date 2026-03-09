El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de marzo

El día de hoy, 8 de marzo de 2026, la predicción meteorológica para Pontevedra indica un ambiente mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y un cielo muy nuboso en las horas centrales de la jornada. A lo largo del día, se espera que el cielo se mantenga cubierto, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría limitar la entrada de luz solar y dar lugar a una atmósfera más fresca.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados . En la mañana, se anticipa una temperatura de 12 grados, que descenderá a 10 grados durante la tarde y la noche. Este rango térmico sugiere un día fresco, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el frío, especialmente en las horas más frías de la tarde y la noche.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que se mantenga alta, con valores que rondan entre el 80% y el 88% a lo largo del día. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es importante tenerlo en cuenta al salir.

Respecto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en Pontevedra durante el día de hoy. Los pronósticos indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que los ciudadanos pueden disfrutar de un día seco, aunque con un cielo mayormente cubierto. Esto puede ser un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no tendrán que preocuparse por la lluvia.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste con una velocidad de 6 km/h en la mañana, aumentando a 11 km/h. Durante la tarde, el viento cambiará a dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 3 km/h. Este viento suave puede proporcionar un ligero alivio en las temperaturas, aunque no será suficiente para contrarrestar la sensación de frescura que se experimentará.

En resumen, Pontevedra experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas moderadas y sin precipitaciones. La alta humedad y el viento suave contribuirán a una sensación térmica más fría, por lo que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

