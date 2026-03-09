El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de marzo

El día de hoy, 8 de marzo de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones significativas. Los datos indican que la probabilidad de lluvia es nula, lo que sugiere que los habitantes de la localidad podrán disfrutar de un día seco.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 9 y 12 grados . La temperatura más alta se registrará alrededor de las 20:00 horas, alcanzando los 12 grados, mientras que las horas más frescas se presentarán por la mañana y al caer la tarde, con mínimas de 9 grados. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente fresco, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos durante el día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 78% por la mañana y alcanzando un 85% hacia la tarde. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable tener en cuenta este factor al salir de casa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 3 km/h, aumentando ligeramente a 6 km/h en algunos momentos del día. La dirección del viento cambiará a sur y sureste en las horas posteriores, pero se mantendrá en niveles moderados, lo que no debería causar inconvenientes significativos.

El orto se producirá a las 07:58, brindando luz natural a los habitantes de Pontecesures, mientras que el ocaso se espera para las 19:33, lo que permitirá disfrutar de una jornada prolongada de luz diurna. A medida que avance el día, la combinación de nubes altas y la ausencia de precipitaciones ofrecerá un panorama tranquilo, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante las temperaturas frescas.

En resumen, el tiempo en Pontecesures para hoy se presenta como un día fresco y nublado, sin lluvias, con temperaturas que invitan a disfrutar del aire libre, pero con la recomendación de abrigarse un poco debido a la alta humedad y las temperaturas más bajas en las horas de la mañana y la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.