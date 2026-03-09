El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de marzo

Hoy, 8 de marzo de 2026, Ponteareas se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que invitan a disfrutar de actividades en interiores. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto a medida que avance el día. Las nubes dominarán el paisaje, lo que podría limitar la visibilidad del sol, especialmente durante las horas centrales.

En cuanto a la temperatura, se espera un leve descenso a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , siendo la más alta registrada a mediodía. Este rango de temperaturas sugiere que es recomendable vestirse en capas para mantener el calor, especialmente en las horas más frescas de la tarde y la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 85% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de frío más intenso, por lo que se aconseja a los habitantes de Ponteareas que se preparen para un ambiente húmedo y fresco. La combinación de la alta humedad y las temperaturas más bajas podría hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Sin embargo, hay una probabilidad del 10% de tormentas, aunque esto no se traduce en un riesgo significativo de lluvia. Por lo tanto, es poco probable que los residentes necesiten paraguas, pero es recomendable estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

El viento será otro factor a considerar. Se prevé que sople desde el noroeste a una velocidad de 5 km/h, aumentando a 9 km/h en algunos momentos. Este viento suave puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en áreas abiertas. Hacia la tarde, la dirección del viento cambiará, soplando desde el este y manteniendo una velocidad constante de 2 km/h.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente nublado y fresco, con temperaturas que invitan a abrigarse y una humedad que acentuará la sensación de frío. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, la posibilidad de tormentas ligeras añade un toque de incertidumbre a la jornada. Los residentes deben estar preparados para un día en el que las actividades al aire libre podrían verse limitadas por el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.