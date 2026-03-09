El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponte Caldelas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 8 de marzo de 2026, Ponte Caldelas se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que no ofrecerán muchas oportunidades para disfrutar del sol. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.
La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 95% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de la zona vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.
En cuanto a las precipitaciones, se espera que no haya lluvias durante el día. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que no se anticipan chubascos ni tormentas. Esto podría ser un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, aunque el cielo nublado podría desanimar a algunos.
El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que variarán entre 2 y 8 km/h. En las horas de la tarde, se espera que el viento alcance su máxima velocidad de 8 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, pero sin ser lo suficientemente fuerte como para causar molestias.
A medida que avance el día, el orto se producirá a las 07:57, y el ocaso se espera para las 19:32, lo que proporciona un total de más de 11 horas de luz diurna. Sin embargo, la falta de sol podría hacer que la luz del día se sienta menos brillante de lo habitual.
En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día fresco y cubierto, con temperaturas que no superarán los 10 grados y sin precipitaciones a la vista. La alta humedad y el viento ligero contribuirán a un ambiente fresco, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la localidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.
