El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de marzo

El día de hoy, 8 de marzo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. A partir de las 19:00 horas, se espera un incremento en la nubosidad, alcanzando un estado muy nuboso que podría dar paso a un cielo cubierto hacia la noche. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que los pronósticos indican que la probabilidad de lluvia es nula a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 11 grados a media mañana y descendiendo gradualmente hasta los 10 grados en las horas posteriores. Este descenso en la temperatura se verá acompañado de un aumento en la humedad relativa, que alcanzará valores del 80% por la mañana y se elevará hasta un 88% en la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda a los habitantes de Poio vestirse adecuadamente para el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con una velocidad de 6 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente a 11 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará a noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 3 km/h, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo, aunque fresco.

Los momentos más destacados del día incluirán el orto a las 07:58, que permitirá disfrutar de un amanecer suave, y el ocaso a las 19:33, que ofrecerá una puesta de sol en un entorno nublado, creando un espectáculo visual interesante. A pesar de la falta de sol, la belleza del paisaje gallego se mantendrá, y los residentes podrán disfrutar de un día tranquilo, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante las temperaturas frescas y la alta humedad.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y ausencia de precipitaciones. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza, aunque se recomienda abrigarse bien para combatir la sensación de frío que puede generar la combinación de humedad y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.