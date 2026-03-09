El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pazos de Borbén según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 8 de marzo de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica un ambiente muy nuboso. Esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día, lo que podría influir en la sensación térmica y en la percepción del frío.
Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura alcance los 11 grados, descendiendo a 10 grados hacia el mediodía y bajando aún más a 9 grados durante la tarde y la noche. Esta caída en la temperatura, combinada con la alta humedad relativa, que se espera que alcance hasta un 88% en las horas de la tarde, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.
La humedad relativa será un factor importante a considerar, ya que se anticipa que se mantenga entre el 80% y el 88% a lo largo del día. Esto puede generar una atmósfera algo pesada y húmeda, lo que podría resultar incómodo para quienes planeen actividades al aire libre. Es recomendable vestirse adecuadamente para evitar el frío y la humedad.
En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias para el día de hoy, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Esto significa que, a pesar del cielo cubierto, no habrá riesgo de lluvias, lo que podría ser un alivio para aquellos que tienen planes al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.
El viento será otro factor a tener en cuenta. Se espera que sople desde el noroeste con una velocidad de 5 km/h en las horas de la mañana, aumentando ligeramente a 10 km/h. Durante la tarde, la velocidad del viento disminuirá a 4 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique, especialmente en áreas expuestas.
En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas frescas y alta humedad. Aunque no se esperan precipitaciones, es aconsejable estar preparado para un día frío y húmedo, con un viento ligero que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.
