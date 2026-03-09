El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de marzo

El día de hoy, 8 de marzo de 2026, Oia se prepara para un tiempo predominantemente nublado. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una transición hacia un estado cubierto a medida que avance el día. Las nubes altas también harán su aparición, lo que sugiere que la luz solar será escasa, creando un ambiente gris y sombrío.

En cuanto a las temperaturas, se espera que el termómetro marque alrededor de 12 grados durante la mañana, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas posteriores. Esta temperatura, aunque fresca, se sentirá moderada gracias a la falta de viento fuerte. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 72-73%. Esto significa que el aire se sentirá algo más pesado y húmedo, lo que podría resultar incómodo para algunas personas, especialmente aquellas que son sensibles a la humedad.

La previsión de precipitaciones indica que no se esperan lluvias a lo largo del día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula, lo que sugiere que, a pesar del cielo cubierto, no habrá sorpresas en forma de lluvia. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Oia disfruten de sus planes sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento será otro factor a considerar. Se anticipa que sople desde el noroeste a una velocidad de 6 km/h durante la mañana, disminuyendo a 4 km/h en la tarde y 3 km/h en la noche. Esta brisa suave no debería causar molestias, pero es recomendable abrigarse un poco, especialmente en las horas más frescas del día.

El orto se producirá a las 07:59, lo que permitirá que la luz del día comience a iluminar el paisaje de Oia, aunque la visibilidad estará limitada por las nubes. El ocaso, por su parte, se espera para las 19:34, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la belleza natural de la región.

En resumen, el tiempo en Oia para hoy será fresco y nublado, con temperaturas moderadas y sin precipitaciones. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de paseos tranquilos, abrigados y disfrutando del paisaje, a pesar de la falta de sol.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.