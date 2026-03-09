El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de marzo

El día de hoy, 8 de marzo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se podrán observar estas nubes, que no traerán consigo precipitaciones, ya que se espera un día completamente seco. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 13 grados alrededor del mediodía, y descenderán gradualmente hacia la tarde, con mínimas que rondarán los 11 grados en las horas más frescas de la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 76% y el 78% durante el día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. Los vientos serán suaves, predominando del oeste con velocidades que alcanzarán hasta los 5 km/h, aumentando ligeramente en la tarde con ráfagas que podrían llegar a los 10 km/h. Esta brisa será agradable y contribuirá a que la temperatura se sienta más fresca, especialmente en las zonas más abiertas y expuestas.

A medida que avance el día, la visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y luminoso. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el cielo estará mayormente despejado, las nubes altas pueden atenuar la intensidad del sol en algunos momentos, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más baja de lo que realmente es.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, el tiempo será propicio, ya que no se prevén lluvias ni condiciones adversas. Es un buen momento para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en un entorno natural. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas de la tarde y la noche, cuando las temperaturas desciendan.

En resumen, O Rosal disfrutará de un día tranquilo y seco, con temperaturas agradables y vientos suaves. La combinación de nubes altas y cielos despejados ofrecerá un espectáculo visual que muchos apreciarán, haciendo de este 8 de marzo un día ideal para salir y disfrutar del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.