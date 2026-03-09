El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de marzo

El día de hoy, 8 de marzo de 2026, O Porriño se prepara para experimentar un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. A medida que avancen las horas, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado muy nuboso en las horas de la tarde. Esto podría dar lugar a un ambiente gris y menos luminoso, aunque no se anticipan precipitaciones significativas, ya que los pronósticos indican que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% para el día de hoy.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con un valor constante de 12 grados durante las primeras horas de la jornada, descendiendo ligeramente a 11 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere que será un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posible sensación de frío que puede generar la nubosidad.

La humedad relativa también será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que oscile entre el 74% y el 78% a lo largo del día. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda vestirse en capas para mantener el confort.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con una velocidad de 6 km/h durante la mañana, aumentando a 11 km/h en las horas siguientes. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará, soplando desde el este y luego desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h. Esto significa que, aunque el viento no será muy fuerte, su presencia puede hacer que la sensación de frío sea más notable, especialmente en áreas abiertas.

El orto se producirá a las 07:58, brindando luz natural a los habitantes de O Porriño, mientras que el ocaso está previsto para las 19:32, lo que permitirá disfrutar de una jornada relativamente larga en términos de luz diurna. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, por lo que es aconsejable tener en cuenta la vestimenta adecuada si se planea estar al aire libre.

En resumen, el día de hoy en O Porriño se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución de la humedad y el viento que pueden influir en la sensación térmica.

