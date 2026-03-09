El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de marzo

El día de hoy, 8 de marzo de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avancen las horas, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, con valores que rondan entre el 74% y el 76%. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes y visitantes de O Grove que se vistan adecuadamente para el tiempo, optando por prendas que les mantengan cómodos ante la humedad y el fresco ambiente.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un bajo 5%. Esto significa que, aunque el cielo esté cubierto, no se anticipan chubascos que puedan interrumpir las actividades al aire libre. Sin embargo, es aconsejable estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que alcanzarán los 9 km/h en las horas de la mañana y que disminuirán a 5 km/h hacia la tarde. En algunos momentos, se registrarán ráfagas de viento que podrían llegar hasta los 12 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada. Por lo tanto, es recomendable tener en cuenta el viento al planificar actividades al aire libre, especialmente si se prevé estar en zonas expuestas.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y una baja probabilidad de lluvia. La combinación de la humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se aconseja a todos que se preparen adecuadamente para disfrutar de este día en la costa gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-08T20:57:12.